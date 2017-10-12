Житомирским полицейским, которые проходят стажировку в зоне АТО присвоено звание офицеров (ФОТО)
Во вторник, 10 октября, в г. Бахмут Донецкой области почти тридцати полицейским ГУНП Житомирщины вручены офицерские погоны. Правоохранители с августа 2017 г. обеспечивают правопорядок и безопасность на территории проведения антитеррористической операции. От руководства полиции области их поздравил заместитель начальника ГУНП Андрей Мамульчик, который специально приехал к месту дислокации сводного отряда. Об этом сообщает ГУНП в Житомирской области.
В местном отделении полиции, чтобы получить офицерские погоны или разделить важность момента с коллегами, собрались те, кто изменились с дежурств на блокпостах и с патрульных нарядов.
«Поздравляем с этим знаковым событием! Мы убеждены, что ваша служба в зоне проведения антитеррористической операции действительно нужна и местным жителям, как гарантия безопасности, и каждому из вас, как гарт выдержки, мужества и ответственности», – сказал заместитель начальника ГУНП в Житомирской области Андрей Мамульчик, вручая офицерские погоны.
Соответствующий приказ главы Национальной полиции Украины о присвоении специальных званий озвучил при этом заместитель начальника управления кадрового обеспечения ГУНП Максим Каптенко.
Житомирские правоохранители будут нести службу на Востоке до прибытия нового сводного отряда коллег.