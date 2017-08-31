Житомирских учителей наградили городскими знаками отличия и Грамотами Верховной Рады Украины (ФОТО)
В среду, 30 августа, в сессионном зале Житомирского городского совета состоялась конференция педагогических работников города Житомир. В образовательном мероприятии приняли участие руководители и преподаватели учебных заведений города. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
«Для работников исполнительных органов и депутатов городского совета сейчас идет отчетный период. Мы планируем бюджет на 2018 год, обсуждаем, какие именно проекты будем воплощать. Спасибо руководителям и преподавателям учебных заведений за то, что не были равнодушными и присоединились к реализации проектов. Просим вас и в дальнейшем принимать активное участие», – поздравила секретарь городского совета Наталья Чиж.
Во время конференции заместитель городского головы Матвей Хренов наградил педагогических работников учебно-воспитательных заведений городскими знаками отличия различных степеней и Грамотами Верховной Рады Украины за выдающиеся заслуги, многолетний добросовестный труд на ниве образования, высокий профессионализм, личный вклад в развитие города.
«Городской совет хочет, чтобы учителя города использовали самые современные методики в подготовке школьников. В свою очередь мы будем пытаться осовременивать школы и не только использовать новое оборудование, но и новейшие технологии», – подчеркнул заместитель городского головы Матвей Хренов.