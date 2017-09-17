“Житомирщина усилит весовой контроль за крупногабаритным транспортом”, – председатель Житомирской ОГА
Теряет смысл ремонт дорог, если не будет надлежащего контроля за перегрузки крупногабаритного транспорта. На этом подчеркнул председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич 15 сентября во время встречи с председателем Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаилом Ноняком.
«В бюджете 2018 года мы обязательно предсказывать средства на площадки для весовых комплексов. Уже дал поручение определить, сколько нам нужно площадок и где их разместить. Если нужно будет докупить еще весовых комплексов, то мы их купим, ведь в противном случае грош цена тем ремонтам дорог, на которые мы тратим миллионы», – подчеркнул Игорь Гундич.
По словам Михаила Ноняка, до конца года область получит еще 3 габаритно-весовые комплексы, а также на сегодня в процессе решения вопроса по увеличению работников Укртрансбезпеки в области, ведь только при наличии инспекторов возможное взвешивания автомобилей.
Во время рабочей встречи стороны также обсудили сотрудничество между Укртрансбезпекою, полицией и областной администрацией, отметили важность перевода услуг Укртрансбезпеки в электронный формат, что будет происходить уже в следующем году.