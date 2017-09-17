Житомиряне отпраздновали “День Корбутовки и Малеванки”
Сентябрь 17, 2017 | Новости | Комментариев нет|
Детские конкурсы, мастер-классы, ярмарка, а также праздничный концерт и вкусности – так в Житомире 16 сентября отметили праздник «День Корбутовки и Малеванки». Каждый нашел занятие по вкусу. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
Жителей микрорайонов поздравили творческие коллективы детских садов № 15 и № 6. В частности, во время праздника был объявлен победитель конкурса «Герб микрорайона».