Житомиряне просят, чтобы с ними согласовывали места остановок маршрутных такси и информировали об изменениях
После того как местная власть приняла решение об изменении расположения маршрутных остановок, возникло много неудобств, потому что житомиряне путаются и ждут маршрутное такси там, где оно больше не останавливается. Чтобы избежать путаницы житомирянка Надежда Мельничук зарегистрировал на сайте городского совета электронную петицию с просьбой разместить в маршрутках схемы движения с указанными остановками и предварительно согласовывать места остановок с жителями.
“Прошу обязать частных перевозчиков разместить в маршрутках схемы движения и указать все остановки. Также законодательно закрепить положение относительно размещения остановок общественного транспорта только по согласованию жильцов, поскольку остановке часто размещают не там, где удобно для пассажиров. Оборудовать все остановки знаками и указать, какой транспорт здесь останавливается (маршруты, троллейбусы или они вместе). А также поставить на остановках навесы и лавочки, ибо их нет даже на центральных улицах, не говоря уже о окраину города”, – говорится в петиции.
Каждый желающий может присоединиться к подписанию петиции на сайте городского совета.