Житомиряне среди призеров турнира по каратэ «Budapest Ореп 2017»
Сентябрь 18, 2017 | Новости | Комментариев нет|
В Будапеште 16-17 сентября состоялся турнир по каратэ «Budapest Ореп 2017».
Это второй этап в формировании молодежной сборной Украины для участия в Чемпионате Мира, который состоится в г. Тенерифе (Испания) в конце октября.
Житомиряне, которые представляли украинскую сборную в турнире заняли II и III место.
Житомирянин Олег Мельник, воспитанник клуба каратэ «ДОДЗЕ», завоевал серебро на турнире. А также успешно прошел два этапа отбора и попал в сборную команды Украины.
Егор Корягин также достойно представил Житомирщину: он занял третье место среди мужчин в весовой категории 67 кг.
Всего в соревновании приняло участие 1800 спортсменов из 33 стран мира.