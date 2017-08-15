Житомиряне увидели новую украинскую киноленту «Красный» до ее официального выхода в широкий прокат
В Житомире 15 августа прошел допремьерный показ киноленты «Красный». Это история о Данииле Красного, воина УПА, который в 1947 году попадает в сталинский лагерь и поднимает там восстание. Автором сценария нового украинского фильма выступил писатель Андрей Кокотюха. Именно по мотивам его одноименного романа, который состоит из трех частей, и снята кинолента.
«Когда мне пишут читатели, они отмечают, что третья часть стала для многих открытием. Особенно для молодых людей, потому что многие читал всякой документальной литературы, читали военные воспоминания, воспоминания о лесные войны украинских повстанцев и почти никто не вспоминал, что было потом. Когда тех, кого не убили – брали в плен и отправляли в сталинские лагеря. Эта лагерная тема была для многих открытием. И я всюду раскрываю финал фильма: в финале фильма впервые за много-много-много лет украинца, главного героя, не убьют», – рассказывает автор сценария Андрей Кокотюха.
Слоганом фильма команда авторов выбрала фразу: «Борьба, которая продолжается до сих пор», и режиссер ленты объясняет почему.
«Мы не имели в виду только ту борьбу и восстание в далеком-далеком 1946 году, в романе это Воркута, у нас это Урал. Мы уверены в том, что это борьба, которая до сих пор продолжается. Давайте скажем друг другу правду. Мы прекрасно это знаем. Мы до сих пор на войне. Борьба продолжается. Борьба продолжается не только там, на фронте. Фронт проходит по-всему в нашей жизни. И на экранах телевизоров, и на экранах кинотеатров, и через наши сердца и души. Через всю нашу жизнь. И эта борьба закончится только тогда, когда мы победим. А мы должны победить. Другого выхода у нас нет, потому что мы обречены на победу. Мы благодарны за ваш интерес, за то, что вы сегодня пришли. Фильм не меняет жизнь, но фильм может дарить положительные эмоции. Я надеюсь, что вы сегодня получите эти эмоции. Может в чем-то кому-то эти эмоции помогут. Но во всяком случае, пессимистами вы сегодня отсюда не уйдете. Даю вам слово», – говорит режиссер киноленты: Заза Буадзе.
Допремьерный показ ленты прошел в кинотеатре имени Ивана Франко. По словам заместителя городского головы, для события такого масштаба, этот кинотеатр выбрано неспроста.
«Нам важно, чтобы он развивался. И именно такие мероприятия могут вызвать интерес в этот кинотеатр, потому что здесь происходят какие-то интересные события. Это на самом деле событие городского масштаба. А от себя хочу добавить, что когда я четыре года назад прочитал эту книгу, мне действительно было очень грустно, что в Украине нет киноиндустрии, которая может экранизировать вещи , интересные современному зрителю. Потому что нравится нам или нет, но кино на сегодняшний момент – самый популярный вид искусства», – говорит заместитель Житомирского городского головы Матвей Хренов.
Официально в украинский широкий прокат картина выйдет 24 августа, в День независимости Украины.