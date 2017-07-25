Житомирянин предлагает за миллион гривен реконструировать фонтан на Новом бульваре (ФОТО)
Ни для кого не секрет, что житомирские фонтаны нуждаются в ремонте и реконструкции. Поэтому житомирянин Виталий Сивко подал проект Бюджета участия с предложением реконструировать центральный фонтан на Новом Бульваре.
“Фонтан в центре города на Новом Бульваре нуждается в полной реконструкции. Полтора года назад мы заметили, что его даже красили краской, где отсутствуют плиты. Считаем, что главный фонтан города должен быть особенным. Данный проект считаем важным и надеемся на поддержку исполнительных органов городского совета и жителей города. Специальное световое обеспечение подводными прожекторами синего и желтого цветов и ежедневная работа фонтана в вечернее время до 21.30 будет любимым местом отдыха житомирян”, – пишет Виталий Сивко.
Автор разработал проект для строительства световых фонтане в Житомире. Среди фонтанов, которые необходимо реконструировать, один из них находится недалеко от Житомирской областной государственной администрации и Житомирского городского совета на Новом Бульваре. Бюджет на реализацию – 1 000 000 грн.