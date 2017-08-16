Заседание исполнительного комитета началось с поздравления Матерей-героинь (ФОТО)
В среду, 16 августа, в Житомире проходит очередное заседание исполнительного комитета городского совета. Заседание началось с поздравления Матерей-героинь. Президент Украины Петр Порошенко своим Указом от 13.05.2017 №129 за материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей, обеспечение условий для всестороннего их развития присвоил почетное звание «Мать – героиня» трем матерям, каждая из которых воспитывает пятерых детей. А именно: Любви Лукьянчук и Ларисе Пятницкой из Житомира и Зои Соловьевой из Донецка, которая также проживает в Житомире.
«Вручив удостоверение и нагрудный знак «Мать – героиня» женщинам, Сергей Сухомлин поблагодарил их за материнский подвиг, самоотверженность, упорный труд и любовь, которые они вкладывают в воспитание своих детей», – говорится в сообщении.
В заседании принимают участие 16 членов исполнительного комитета. Среди 54 основных вопросов повестки дня – внесение изменений в решение исполнительного комитета городского совета от 16.05.2017 №456 «Об установлении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования», установления видов и стоимости проездных билетов (пакетов услуг) в городском общественном транспорте, утверждение эскиза мемориальной доски Бабичу Сергею Алексеевичу. А также вопросы по установлению режима работы объектов торговли, заведений ресторанного хозяйства и сферы услуг в ночное время на территории г. Житомира, детские вопросы. Будут рассматриваться 5 дополнительных вопросов.