За грантовые средства от ОГА на Житомирщине будут знакомить молодежь с успешными людьми
За грант от Житомирской облгосадминистрации ОО «Общественный экологический контроль» будет в развлекательной форме знакомить молодежь с успешными людьми Житомирщины. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.
По словам руководителя проекта Дмитрия Ракова, проект под названием «Репортер Об» предусматривает съемку интересных сюжетов о тех, кто развивает нашу область и своими поступками прославляет ее.
«На сегодня „Репортер Об“ действует, выходят сюжеты про успешных людей Житомира. В рамках гранта мы планируем снять 5 сюжетов по Житомиру и также 5 сюжетов по области», – отметил Дмитрий Раков.
«Репортер Об» призван вдохновлять молодых людей оставаться и развиваться в Украине, а не выезжать за границу.
На реализацию проекта Житомирская ОГА выделяет 25 тыс. грн.