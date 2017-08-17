За два учебных года Житомирщина закупила 58 школьных автобусов
За последние 2 учебных года на Житомирщине было закуплено 58 новых школьных автобусов. Об этом информирует управление образования и науки облгосадминистрации.
Председатель ОГА Игорь Гундич отмечает: «Благодаря средствам из ДФРР и местных бюджетов за последние 3 года удалось закупить 58 школьных автобусов. Отныне к развитию образования подходим комплексно. Включили в перечень ремонта дорог в первую очередь те дороги, которые ведут к НУШів и опорных школ, чтобы подвоз детей был безопасным. Ведь зачем создавать современную школу и покупать новый автобус, если дороги в ужасном состоянии», – отметил Игорь Гундич.
В июне 2017 года приобретено 12 школьных автобусов, которые уже до 1 сентября поедут в районы и области ОТГ.
На сегодня остается потребность на приобретение еще 38 автобусов общей суммой более 60 млн грн, которые планируется закупить в 2018, 2019 годах.
Напоминаем, по словам Игоря Гундича, переформатирование образования в области будет происходить за комплексным подходом.