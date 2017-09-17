За сутки в Житомирской области зафиксировано 4 пожара
В течение последних суток в области горели хозяйственные постройки, автомобиль ВАЗ «2103» и мусора. Об этом сообщает УДСНС в Житомирской области.
В частности, 16 сентября в 19:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в деревянной хозяйственной здания в сек. Рихальське Емильчинского района. Об этом чрезвычайников сообщили крестьяне, которые увидели, как горит здание. По прибытию пожарных пламенем была охвачена деревянная хозяйственная постройка и крыша летней кухни. Силами бойцов ГСЧС в 19:37 пожар удалось локализовать, а в 21:10 – ликвидировать. В результате происшествия погибших и травмированных не обнаружено. Огонь успел уничтожить хозяйственное здание и кровлю летней кухни. Однако спасателям удалось предотвратить опрокидывание пламени на соседнее здание, расположенное в 0,5 м от очага возгорания, а также на жилой дом, в 4 м от него. Со слов сестры владельца зданий выяснилось, что накануне он разжигал печку, чтобы высушить собранные грибы. Когда на вечер поехал домой, то не проверил все как следует. Вероятно, это и привело к возгоранию.
Кроме того огнеборцы ликвидировали пожары в сек. Суховоля Хорошівського района, где горели хозяйственные постройки и грубые корма. И в с. Малиновка Малинского района потушили возгорание мусора на площади 50 м2 . Вследствие последних пожаров погибших и травмированных не обнаружено. Причины возгораний устанавливают специалисты.