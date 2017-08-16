Земли индустриального парка «Житомир-Восток» военная прокуратура не відсуджувала
11 га земли в районе житомирского аэродрома, которые отсудила военная прокуратура Житомирского гарнизона, не имеющих отношение к индустриальному парку «Житомир-Восток». Об этом на заседании Исполнительного комитета Житомирского городского совета сообщил городской голова Сергей Сухомлин.
«В решении хозяйственного суда Житомирской области от 11.07.2017 четко указано, что утверждение прокурора и истцов относительно отсуживания 11 га земли в районе аэропорта не входят в границы индустриального парка «Житомир-Восток». Выше упомянутое судебное решение никоим образом не связано с житомирским индустриальным парком», – отметил Сергей Сухомлин.
В юридическом департаменте также отмечают тот факт, что представитель КЭЧ города Житомира в суде Шляпу В.А. непосредственно заинтересована в отмене решения относительно индустриального парка, поскольку сама обращалась с заявлением о выделении земельного участка на этой территории для строительства жилья. В этом ей было отказано.
Житомирским городским советом уже подано апелляционную жалобу на решение хозяйственного суда Житомирской области от 11.07.2017 относительно земельного участка в районе житомирского аэропорта. Рассмотрение дела назначено на 29.08.2017.