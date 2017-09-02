Игорь Гундич о отремонтированную Ємільчинську СОШ №1: “Именно в такую яркую школу будут ходить дети” (ФОТО)
Вместе с учениками Ємільчинської общеобразовательной школы №1 председатель ОГА Игорь Гундич принял участие в празднике первого звонка. В этом году праздник состоялся в новом формате – без выступлений чиновников и с акцентом на первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.
Осмотрели обновленную школу, а также посетили первые уроки школьников председатель ОГА Игорь Гундич и председатель областного совета Владимир Ширма, которые сегодня, 1 сентября, находились с рабочей поездкой в Емильчинском районе.
«Ємільчинська школа – это один из тех символов изменений, которые происходят в нашем государстве и области. Это наглядный пример того, что несмотря на сложную ситуацию на востоке, наша страна реализует реформы, которые нельзя не увидеть. Именно в такую школу, уверен, будут ходить дети. Ведь школа теперь не просто утепленная, но и креативно оформлена внешне, имеет новые кабинеты и новое оборудование внутри», – сказал председатель ОГА Игорь Гундич.
Ємільчинська школа является одним из 33 проектов, которые Житомирщина реализует в этом году за средства ДФРР.
На реконструкцию школы за 2 года направлено 8,6 млн грн из ДФРР, областного и местного бюджетов. В учреждении проведены ремонтные работы по реконструкции здания школы и обновление фасада здания.
«С 2017 года мы внедрили комплексный подход: не просто утеплили школу и забыли. А и делаем цветные фасады, качественно обновляем внутренние ремонты, обустраиваем библиотеку, обеспечиваем 100% подвоз учащихся и ремонтируем в первую очередь дороги, которые ведут к опорных школ. Чтобы подвоз детей был комфортным и безопасным», – подчеркнул председатель ОГА.
В Емильчинской СОШ №1 обучается 410 учащихся. В первые классы пришло 48 детей. В школе введено инклюзивное обучение: 2 ученика обучаются по инклюзивной форме (3 и 6 кл.) и 3 ученика по индивидуальной форме обучения (2, 4 и 8 кл.).
Напомним, что Игорь Гундич дал поручение – внести корректировки во все проекты утепления школ, которые реализуются в этом году.
Справочно. На реконструкцию помещений школы в 2016 году использовано 3,3 млн грн, в 2017 г. – 5,3 млн грн.
Также в 2016 году за счет средств фонда социально-экономического развития приобретен комплект мебели – 15 парт, 30 стульев, стол и стул для учителя, Приобретен в декабре 2016 году учебные кабинеты на сумму 170,0 тыс. грн из областного бюджета.
В 2017 году за счет районного бюджета приобретены скамейки для спортивного зала и мебель. За счет областного бюджета приобретены учебные кабинеты на сумму 990,9 тыс.. грн. В 2017 году школа получила 11 комплектов компьютеров из КНР.
Вместе с учениками Ємільчинської общеобразовательной школы №1 председатель ОГА Игорь Гундич принял участие в празднике первого звонка. В этом году праздник состоялся в новом формате – без выступлений чиновников и с акцентом на первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.
Осмотрели обновленную школу, а также посетили первые уроки школьников председатель ОГА Игорь Гундич и председатель областного совета Владимир Ширма, которые сегодня, 1 сентября, находились с рабочей поездкой в Емильчинском районе.
«Ємільчинська школа – это один из тех символов изменений, которые происходят в нашем государстве и области. Это наглядный пример того, что несмотря на сложную ситуацию на востоке, наша страна реализует реформы, которые нельзя не увидеть. Именно в такую школу, уверен, будут ходить дети. Ведь школа теперь не просто утепленная, но и креативно оформлена внешне, имеет новые кабинеты и новое оборудование внутри», – сказал председатель ОГА Игорь Гундич.
Ємільчинська школа является одним из 33 проектов, которые Житомирщина реализует в этом году за средства ДФРР.
На реконструкцию школы за 2 года направлено 8,6 млн грн из ДФРР, областного и местного бюджетов. В учреждении проведены ремонтные работы по реконструкции здания школы и обновление фасада здания.
«С 2017 года мы внедрили комплексный подход: не просто утеплили школу и забыли. А и делаем цветные фасады, качественно обновляем внутренние ремонты, обустраиваем библиотеку, обеспечиваем 100% подвоз учащихся и ремонтируем в первую очередь дороги, которые ведут к опорных школ. Чтобы подвоз детей был комфортным и безопасным», – подчеркнул председатель ОГА.
В Емильчинской СОШ №1 обучается 410 учащихся. В первые классы пришло 48 детей. В школе введено инклюзивное обучение: 2 ученика обучаются по инклюзивной форме (3 и 6 кл.) и 3 ученика по индивидуальной форме обучения (2, 4 и 8 кл.).
Напомним, что Игорь Гундич дал поручение – внести корректировки во все проекты утепления школ, которые реализуются в этом году.
Справочно. На реконструкцию помещений школы в 2016 году использовано 3,3 млн грн, в 2017 г. – 5,3 млн грн.
Также в 2016 году за счет средств фонда социально-экономического развития приобретен комплект мебели – 15 парт, 30 стульев, стол и стул для учителя, Приобретен в декабре 2016 году учебные кабинеты на сумму 170,0 тыс. грн из областного бюджета.
В 2017 году за счет районного бюджета приобретены скамейки для спортивного зала и мебель. За счет областного бюджета приобретены учебные кабинеты на сумму 990,9 тыс.. грн. В 2017 году школа получила 11 комплектов компьютеров из КНР.