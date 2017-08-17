Из-за промедления чиновников слабовидящие дети Житомирщины могут не пойти до первого класса (ВИДЕО)
Слабовидящие дети в этом году могут не пойти в первый класс. Родители таких детей говорят, что это – нарушение законного права на выбор учреждения обучения. Шестнадцать детей за две недели до начала учебного года еще не получили направление от профильного областного управления специализированной школы-интерната.
Выводы врачебной комиссии, что этим детям рекомендуется учиться именно в специализированной школе, у родителей есть. Однако направлений от областных чиновников родители будущих первоклашек ждут с мая. Зато родителям предлагают образование в других учебных заведениях.
«Методическая база и индивидуальный подход к ребенку с нарушениями зрения есть только в нашей школе: коррекционные средства, тифлопедагоги, логопеды, которые работают индивидуально с каждым ребенком. Массовая школа такого подхода к ребенку с нарушениями зрения не даст», – сказала председатель родительского комитета Ирина Мединская.
Руководство Житомирской специализированной школы-интерната № 1 говорит, что учебное заведение наилучшим образом оборудован для детей с нарушениями зрения. Работают в заведении и два врачи-офтальмологи. Также дети проходят в школе коррекционные занятия.
В отчаянии 16 августа родители требовали в кабинетах чиновников принять хоть какое решение в отношении их детей, однако ни начальника управления образования и науки областного совета, ни заместителя в этот день на месте не оказалось.
В конце концов, заместитель председателя областной государственной администрации выслушал родителей. Проблема оказалась для него незнакомой. Мамы со слезами на глазах рассказывали с чем столкнулись. В свою очередь чиновник предложил создать инициативную группу и пообещал содействовать в разрешении ситуации. Также родители обратились в прокуратуру.