Инбев/НПУ – Титан. Онлайн-трансляция 4 тура Экстра-лиги в Житомире
Октябрь 9, 2017 | Культура | Комментариев нет|
7 октября Житомир вновь принимает матч футзальной Экстра-лиги. В рамках 4 тура «Инбев/НПУ» будет принимать «Титан» из Покровского Днепровской области.
Матч состоится в зале ФОКу (вул. Кибальчича, 9) в 12:00.
Приглашаем всех житомирян поддержать нашу команду! Для тех, кто не сможет попасть в зал, будем вести прямую трансляцию матча.
Экстра-лига, 4 тур
07 октября, Житомир, ФОК, 12:00.
Инбев/НПУ (Житомир/Киев) – Титан (Покровское)
Арбитры: А. Фесенко (Харьков), А. Хомич (Луцк), А. Загоруйко (Житомир).
Хронометрист: А. Макарец (Житомир).
Наблюдатель арбитража: В. Дараган (Киев).