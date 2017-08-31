Интерпретация истории Независимости Украины с помощью одежды: житомиряне имеют возможность бесплатно посетить уникальную выставку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Житомирском академическом украинском музыкально-драматическом театріім. И. Кочерги стартовала выставка «IN PROGRESS. Дресс-код Украины эпохи Независимости». После Арсенала она перекочевала в Житомира. Лишь треть экспонатов попала в нашего города, ведь, по словам организатора выставки, не хватило площади. В течение двух следующих недель житомиряне смогут бесплатно увидеть экспозицию.
«Творческие проекты, которые создаются и показываются в Киеве, не могут там оставаться. Они должны путешествовать Украиной. Они созданы для того, чтобы все люди их увидели. Это выставка не о моде и об истории моды. Это выставка про нашу историю, историю людей, которые жили и сейчас живут в Украине. О путь ментальных изменений, которые они преодолели за сутки Независимости, за эти 25 лет. Мода – это представление людей об идеальном мире. Кажется, что ничего не меняется, но эти представления через платья показывают, как быстро мы продвигаемся», – отметила куратор выставки Зоя Звиняцкивская.