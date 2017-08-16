Исполком утвердил эскиз меморіальнї доски Сергею Бабичу
Исполнительный комитет городского совета 16 августа утвердил эскиз мемориальной доски украинскому общественному и политическому деятелю, диссиденту, члену Украинского Хельсинского Союза – Бабичу Сергею Алексеевичу. За данное предложение проголосовали 16 членов исполнительного комитета.
Доску сделают из серого гранита, где буквы будут покрыты полимерным материалом «под золото» или «бронзу». На ей будет выбита надпись: «В этом доме в 1994-2016 гг жил Сергей Бабич профессиональный революционер, пламенный борец за свободу украинского народа».
Сергей Алексеевич Бабич— украинский общественный и политический деятель, диссидент, националист, многолетний узник советских лагерей, где провел в заточении 27 лет и 4 месяца.
После освобождения он вступил в Украинский Хельсинский Союз, а с ее преобразованием в партию, стал членом Украинской Республиканской партии. С легализацией в 1992 году ОУН(б) в Украине под названием «Конгресс украинских националистов» возглавлял ее Житомирскую областную организацию.
Указом Президента Украины. Ющенко № 939/209 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Свободы» от 18 ноября 2009 года «за выдающийся личный вклад в отстаивание национальной идеи, становление и развитие Украинского независимого государства и политическую и общественную деятельность» С. Бабич награжден орденом «За мужество» И степени.
Похоронен 25 августа 2016 года рядом с отцом, матерью, братьями и сестрами в родном селе Рогачей.