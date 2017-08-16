Исполнительный комитет не поддержал решение о повышении проезда в общественном транспорте до 3 гривен (ФОТО)
На повестку дня исполкома Житомирского городского совета 16 августа был вынесен вопрос о повышении стоимости проезда с двух до трех гривен. Предложение поддержали лишь 12 членов исполкома из 16 присутствующих. Именно поэтому решение не было принято.
Аргументировали повышение тарифов их несоответствием затратам и увеличению стоимости электроэнергии.
«Мы говорим сейчас о развитии предприятия. Прежде всего должны понимать, как ставится на ремонт троллейбус. Он прошел 250 тысяч километров и это уже капитальный ремонт. Таких троллейбусов на предприятии около 47, один такой ремонт стоит 700 тысяч гривен. Цена на проезд две гривны была установлена в 2014 году, при этом один кВт электроэнергии стоил 41,9 копеек, минимальная заработная плата была 1218 гривен. На сегодняшний день электроэнергия – 2,50 грн за кВт, минимальная заработная плата – 3200 грн», – сказал начальник Житомирского трамвайно-троллейбусного управления Андрей Нечуйвитер.
Но с этим согласились не все члены исполкома. Евгений Демчик, бывший заместитель городского головы, убеждал, что нельзя повышать стоимость проезда и вообще городской транспорт нужно сделать бесплатным для житомирян и жаловался, что пригородные маршрутки «воруют» пассажиров у троллейбусов и трамваев. Городской голова Сергей Сухомлин ответил, что на это нужно выделять примерно 120 млн гривен в год, а такие расходы возможны только при условии изменения в законодательстве относительно выплат НДФЛ.
«Возможно мы к этому придем только тогда, когда немного изменится законодательство в плане выплаты НДФЛ. Когда люди, проживающие в Житомире, будут платить НДФЛ. Я знаю про этот механизм, по нему пошли несколько городов Прибалтики и Польши. Тогда для своих жителей они сделали транспорт бесплатным. Но это возможно только когда жители будут выплачивать НДФЛ, а у нас выплачивают предприятия. Тогда мы бы увеличили доходную базу, за счет которой сделали бы бесплатным коммунальный транспорт», – отметил городской голова Сергей Сухомлин.
Также он отметил, что за счет повышения тарифов на частных маршрутных перевозчиках, доходы ТТУ увеличились на 30%, что сэкономило для бюджета города около 30 млн гривен.