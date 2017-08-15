Книги местных авторов будут напечатаны за средства областного бюджета
Двенадцать книг местных авторов будут напечатаны за средства областного бюджета до конца 2017 года. Перечень книжных проектов сформировали члены экспертного совета по вопросам выпуска социально значимой литературы, 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба житомирской ОГА.
«На рассмотрение авторы предложили 31 книгоиздательский проект на сумму более 700 тыс. грн. Однако на издание книг в этом году предусмотрено 200 тыс. грн. Поэтому нужно дать объективную оценку этим проектам, чтобы сформировать перечень социально значимой литературы местных авторов», – говорит председатель экспертного совета Ярослав Лагута.
В течение нескольких месяцев члены экспертного совета знакомились с будущими книгами. Оценивали как содержательное наполнение, так и технические параметры и иллюстративную часть. Авторы предложили различные проекты – детскую, научно-популярную, историческую, краеведческую, художественную литературу.
После детального анализа проектов члены экспертного совета утвердили перечень книг, на которые из областного бюджета выделено 200 тыс. грн.
После печати книг полиграфическими предприятиями, с которыми будут заключаться договоры в соответствии с Законом Украины «О публичные закупки», издания местных авторов будут бесплатно переданы в библиотеки области.
Перечень социально значимой литературы местных авторов в 2017 году: Коваль Людмила «Цветные стихи», Геннадий Махорин «Формы сопротивления украинского крестьянства во время Голодомора 1932-1933 гг.», Тарабукин Александр «Житомир в древности», Прилуцкий Михаил «тени», Авторский коллектив «Очерки истории Житомирщины первой половины 20 века», Пономаренко Мария «Колыбель для шмеля», Журавская Людмила «Музей Оноре де Бальзака в Верховне», Соболевская Светлана «Сказочный мир», Кухарчук Александр «Предвестники казацкой души. Кошевой атаман Волкодав», Ярослав Марищенко «Восточный фронт», Васильчук Виктор «Прости мне, Цукерочко!», Рудак Мария «Страньєрка».
Справочно: Механизм отбора социально значимой литературы местных авторов разработаны на основании действующего законодательства Украины, а именно: законы Украины «Об издательском деле», «Об авторском праве и смежных правах», «О государственной поддержке книгоиздательского дела в Украине», «Об обязательном экземпляре документов», «О публичные закупки», а также государственных стандартов Украины.