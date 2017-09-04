Команда Житомирского городского совета одержала победу во Втором открытом всеукраинском турнире по футзалу «Источник жизни»
В воскресенье, 3 сентября, на спортивной площадке городского гуманитарной гимназии №23 состоялся Второй открытый всеукраинский турнир по футзалу «Источник жизни». Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
Всего в турнире приняли участие 8 команд, среди которых были представители общественных организаций и учреждений из Киева и Житомира:
- «АКВА ВИТА»;
- «АКВА ВИТА+»;
- «Альфа» (команда семінарійського костела);
- «БФ «Пусть твое сердце бьется»;
- «Житомирский городской совет»;
- «Управление юстиции»;
- «КОНВИКТУС УКРАИНА»;
- «STREET TEAM».
По результатам соревнований победу одержала команда Житомирского городского совета, 2-е место заняла команда из Киева «КОНВИКТУС УКРАИНА», обладателем 3-го места стала команда «АКВА ВИТА». Лучшим бомбардиром турнира стал Артем Ражев, начальник управления муниципального развития городского совета.
Турнир прошел по инициативе Житомирской областной общественной организации «АКВА ВИТА», деятельность которой направлена на ресоциализацию нарко – и алкозависимых лиц, при поддержке Житомирского городского совета и Ассоциации футзала Житомирщины.
«Организаторы подчеркивают, что целью проведения турнира „Источник жизни“ является популяризация здорового образа жизни, привлечения широких слоев населения к занятиям массовым спортом и налаживание сотрудничества между общественностью и органами власти», – говорится в сообщении.