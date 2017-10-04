Концерт, фотовыставка и живописный пленэр: на исполкоме утвердили празднование Дня украинского казачества и Покрова
Октябрь 4, 2017 | Новости | Комментариев нет|
Уже вскоре Житомир будет праздновать День украинского казачества и церковное праздника Покрова Пресвятой Богородицы. На заседании исполнительного комитета 4 октября начальник управления культуры Нина Рябенко рассказала, какие развлечения будут ждать житомирян.
«С 1 по 13 октября – работа второго межрегионального живописного пленэра „Житомирская палитра“;
с 1 по 14 октября – проведение праздника украинского казачества и Покрова;
1 октября стартует фотовыставка „Житомир, помни!“;
с 9 по 20 октября – экскурсии „Мой город“ для детей погибших и участников АТО;
11 октября – праздничный концерт ко Дню защитника Отечества и еще многое другое», – сказала Нина Рябенко.