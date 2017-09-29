Коростышевского горе-предпринимателя, который из ревности забил до смерти жену, посадят на 13 лет
Житомирской местной прокуратурой обеспечено публичное обвинение в уголовном производстве по факту умышленного убийства частным предпринимателем своей жены, что произошло в одном из сел Коростышевского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Житомирской области.
«Установлено, что 47-летний житель Коростышевского района, частный предприниматель, который злоупотреблял спиртными напитками, на почве ревности и неприязненных отношений, узнав об измене жены, умышленно нанес ей многочисленные удары, от которых женщина (также распивала совместно с ним спиртные напитки) умерла. Кроме этого, суд, учтя, что после смерти женщины сиротами остались двое детей, которые находятся на воспитании у матери умершей, удовлетворил гражданский иск, взыскав с обвиняемого 300 тыс. грн морального ущерба», – говорится в сообщении.
Приговором Житомирского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК и назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.