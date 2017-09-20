Корпуса гранат, взрывателей, тротиловая шашка и патроны: в Житомире мужчина обнаружил сумку с боеприпасами
Житомирские полицейские изъяли опасную находку, что попала местному жителю на глаза в лесном массиве. Сейчас продолжаются досудебные расследования. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Во вторник, 19 сентября, в Житомирский отдел полиции обратился 29-летний житель областного центра с сообщением о том, что обнаружил военный матерчатый подсумок с боеприпасами.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб ГУНП.
«По словам заявителя, он собирал грибы в лесном массиве неподалеку от проспекта Мира в г. Житомир. Именно там и наткнулся на взрывоопасный тайник.
Полицейские изъяли с места происшествия корпуса гранат Ф-1 и РГД-5, взрывателей, тротиловую шашку, электродетонаторы, наземные сигнальные патроны, 80 патронов калибра 7,62 мм к АКМ и 210 патронов калибра 5,45 мм к АК. Все было направлено на исследование в Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД», – говорится в сообщении.
События квалифицированы по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Продолжается выяснение происхождения боеприпасов и оружия.
Законодательством ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения наказываются лишением свободы на срок от 3-х до 7-ми лет.
Напомним, что сейчас в области продолжается операция «Оружие и взрывчатка». Полиция призывает граждан незамедлительно сообщать о выявленных опасные предметы.