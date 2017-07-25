Критика Луценко не действует на подчиненных: работа прокуратуры житомирской осталась на том же уровне
В областной прокуратуре города Житомир, 23 июня, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко провел совещание с прокурорами областей, на которой раскритиковал работу прокурора Житомирской области Любомира Вийтовича. Прошел месяц, а работа прокуратуры осталась на том же уровне.
“Если у вас не расследуются дела против преступников, если крышуются дела ваших подчиненных, если они сами, через своих родных занимаются незаконной деятельностью, я считаю что это черная метка для такой деятельности”, – отметил тогда Юрий Луценко.
Прошел уже месяц и наши корреспонденты решили узнать, изменилось ли что-то после той ситуации. Мы написали официальный запрос, в котором хотели получить ответы на следующие вопросы:
Были внедрены следственные действия по незаконному использованию средств выделенных на ремонт здания ООШ №17?
Или открытое уголовное производство (проведенная работа) в отношении нелегальных игровых автоматов по улице Европейское 132 м Бердичев?
Проведена следственная деятельность после ревизии финансово-хозяйственной деятельности отдела образования Андрушевского района, государственной администрации, во время которой были выявлены нарушения на 800 тыс. грн ?
Которые осуществлены действия по отношению к ООО «Валки-Ильменит», который поставляет сырье в оккупированный Крым компании «Крымский титан»?
За это время не вручено ни одного подозрения в совершении преступления.
Что касается игорного бизнеса в Бердичеве:
“Вам известно, что в Бердичеве есть улица Европейская 132, где находится помещение, принадлежит отцу вашего прокурора. Там действует нелегальный игорный заведение, но никакая полиция туда не заходит…Уже дожились до того, что не крышуют, а сами удерживают”, – возмущался Луценко.
Сейчас мы видим, что расследование по игорному бизнесу, который удерживает отец прокурора, в Бердичеве началось в день визита генпрокурора. И осуществляется оно теми самыми местными прокурорами.
Луценко в частности поинтересовался, почему функционирует ООО “Валки-Ильменит” – предприятие, которое поставляет ильменит в оккупированный Крым для предприятия “Крымский титан”, если ему отменено разрешение на добычу руды.
“Вы за доходы Фирташа и оккупированного Крыма переживаете?.. 28 марта Государственной службой геологии и недр Украины принято решение действие специального разрешения ООО “Валки-Ильменит”. Это означает, что они не имеют права добывать сырье. И вы должны были это вместе с полицией обеспечить. Я не понимаю, почему представитель Крымской прокуратуры должен приезжать сюда и делать вашу работу”, – подчеркнул Луценко.
По запросу видно что против ООО “Вальки-Ильменит” не зарегистрировано ни одного уголовного производства, расследования не проводились. Получается сырье до сих пор направляется в Крым и ничего не произошло чтобы это остановить.