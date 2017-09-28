Кровли после града областная власть уже перекрывает бесплатно, но не всем (ВИДЕО)
С вечера, когда на Бердычевщине прошел гигантский град, размером с теннисный мяч, прошла неделя. Люди понемногу оправляются от непогоды. Больше всего пострадали крыши в домах, на которых нужно менять дырявый шифер. Не все в состоянии сделать это своими силами. Поэтому от дождей спасались как могли: затыкали дыры тряпками, накрывали крышу целлофаном, запінювали дыры в шифере монтажной пеной. Пострадали как жители Бердичева, так и района.
Председатель областной государственной администрации Игорь Гундич приехал в с. Скраглівка Бердичевского района, чтобы пообщаться со старожилами села, кровля в домах которых не уцелела. Приехал он не с пустыми руками, привез более тысячи листов шифера, которым специально созданные бригады вскоре перекроют проблемные кровли в селе.
«У нас будет таких бригад как минимум 6, и мы максимально будем делать все для того, чтобы помочь людям, которые находятся на обслуживании в территориальных центрах; помогать и участникам АТО и семьям погибших в АТО, многодетным И инвалидам i группы. Уже привезли первую тысячу листов шифера на территорию гериатрического центра, откуда будем его распределять. До вторника будет еще 4-5 тысяч писем. В общем от ОГА, от бизнеса, областного совета для Бердичівщини мы планируем предусмотреть и привезти 10 тысяч листов шифера», – отметил глава Житомирской ОГА Игорь Гундич.
На территории Скраглівської сельсовета люди написали 545 заявлений из 800 пострадавших от града домов. Игорь Гундич отметил: в решении вопроса с шифером активно включилась и городская, и районная власть. Уже восстановлены крыши в двух школах. С понедельника будут восстанавливать кровли на объектах коммунальной собственности.
«Мы приобрели 1026 листьев из материального резерва для малообеспеченных. Есть потребность в 130 тысячах листов шифера. Но резервный фонд области – всего 5 млн грн, чего не достаточно, чтобы обеспечить шифером всех. Поэтому обращаюсь к бизнесу области и района: помогите людям в беде», – говорит председатель ОГА.
Все районы области после обращения председателя ОГА включаются в помощь пострадавшим от града. С его слов, в Бердичевском районе пострадало 1388 объектов, а в г. Бердичеве – 3 тысячи.
«У нас в районе масштабы от непогоды составляют примерно 12 миллионов по нашим оценкам. Это может корректироваться, потому что есть скрытые дефекты шифера, дыры мы видим, а трещины – нет. Сегодня встает вопрос в средствах. Если некоторые объекты мы можем перекрыть, то где гарантия, что завтра не будет такого же самого града? Выдержали градобитие те объекты, которые покрыты металлочерепицей и металлопрофилем», – говорит глава Бердичевской РГА Эдуард Томашевский.
На 29 сентября в с. Скраглівка запланирована встреча с производителями шифера, ассоциацией «Украинское Хризотилове Объединение», которое помогает Житомирской области преодолеть последствия сильного града. Благодаря ей в селе перекроют крышу школы.