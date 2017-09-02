Марина Порошенко и Геннадий Зубко осмотрели созданную медиатеку в житомирской школе №28
2 сентября жена президента Марина Порошенко приехала в Житомир, где вместе с вице-премьер-министром Геннадием Зубко, руководством города и области осмотрела новую медиатеку в школе №28.
Библиотеку нового образца здесь обустроили на протяжении летних каникул, потратив на это из городского бюджета более 400 тыс. грн. Теперь в ней есть компьютеры, интерактивная доска, два телевизора, чтобы школьники имели возможность получать информацию в удобном для них формате. Обустройство библиотеки проводилось с учетом всех потребностей детей с інклюзивністю.
По словам первой леди, с нового учебного года в инклюзивных школах-участниках пилотного проекта благотворительного фонда Порошенко начали свою работу 68 медиатек. Обязательным условием всех медиатек является то, что дети должны иметь возможность свободно навещать их в свободное время.
«Проект по внедрению инклюзивного образования во всех регионах Украины проходит, по моему мнению, очень хорошо. И я хочу поблагодарить всему обществу: и педагогам, и власти, и местному руководству. Потому что когда мы общаемся с людьми, со специалистами – мы чувствуем, действительно, что именно инклюзивное образование – это уже давно назревший вопрос. И родители, и дети хотят новых условий обучения, чтобы дети получали качественное образование, чтобы это было удобно, чтобы они могли попасть в ту школу, которая им нравится, которую они выбрали, а не ту, которую им навязывают или рекомендуют», – отметила Марина Порошенко.
Вице-премьер-министр Геннадий Зубко поблагодарил первой леди за личное участие в осуществлении проекта развития инклюзивного образования.
«На сегодняшний день уже 9% школ включились к инклюзивному образованию. Если сравнивать с прошлым периодом, то на 56% увеличилось количество детей, которые приходят в школу. И это происходит как в области, так и в областных центрах. Лидерами сегодня являются Киевская, Волынская, Житомирская, Днепропетровская области, но для нас очень важно, чтобы это происходило по всей Украине», – сказал Геннадий Зубко.
Заместитель мэра Житомира Матвей Хренов отметил, что библиотеки важны не только с точки зрения инклюзивности, но и с точки зрения популяризации библиотек, потому что классические библиотеки уже не интересны для детей.
После визита в школу №28 делегация отправилась в гуманитарной гимназии №23, где обустройство медиа папки сейчас на завершающем этапе.
Вечером первая леди примет участие в гала-концерте музыкально-образовательного лагеря Music Camp.