Матч Полесье (Житомир) – Арсенал-Киевщина (Обухов). Прямая трансляция
В субботу, 16 сентября, ФК Полесье в Коростене принимает «Арсенал-Киевщину» в рамках 12 тура чемпионата Украины по футболу среди команд II лиги.
Матч начинается в 16.30.
Поединок с «арсеналівцями» станет для житомирян дебютным в сезоне. В стартовом туре «Арсенал-Киевщина» не смог выйти на матч с «Полесьем», так что в итоге матч был перенесен на 25 октября. Фаворитом встречи будет «Полесье», которое всухую обыграло «Подолье» и «Ниву Т», прервав серию неудач в профессиональной лиге. У гостей проблем побольше, и пока команда не почувствовала вкус победы, а потому будет мотивирована на успех.
Чепионат Украины, II лига
16 сентября, 12 тур,
Коростень, стадион Спартак.
ФК «Полесье» (Житомир) – ФК «Арсенал-Киевщина» (Обухов).
Начало – 16.30.
Житомир.info