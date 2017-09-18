Матч Полесье (Житомир) – Арсенал-Киевщина (Обухов). Прямая трансляция

magictr | Сентябрь 18, 2017 | Новости | Комментариев нет

В субботу, 16 сентября, ФК Полесье в Коростене принимает «Арсенал-Киевщину» в рамках 12 тура чемпионата Украины по футболу среди команд II лиги.

Матч начинается в 16.30.

Поединок с «арсеналівцями» станет для житомирян дебютным в сезоне. В стартовом туре «Арсенал-Киевщина» не смог выйти на матч с «Полесьем», так что в итоге матч был перенесен на 25 октября. Фаворитом встречи будет «Полесье», которое всухую обыграло «Подолье» и «Ниву Т», прервав серию неудач в профессиональной лиге. У гостей проблем побольше, и пока команда не почувствовала вкус победы, а потому будет мотивирована на успех.

Чепионат Украины, II лига

16 сентября, 12 тур,

Коростень, стадион Спартак.

ФК «Полесье» (Житомир) – ФК «Арсенал-Киевщина» (Обухов).

Начало – 16.30.

Житомир.info

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