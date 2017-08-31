Молодые лейтенанты-пограничники приняли участие в учебно-методических сборах на базе отдела пограничной службы «Овруч» Житомирского отряда (ФОТО)
Младшие офицеры, которые были назначены для дальнейшего прохождения службы в органы охраны государственной границы Северного регионального управления получили возможность поделиться своими впечатлениями и обсудить первые месяцы освоения должностей в подразделениях. Для этого на одном из передовых подразделений Житомирского пограничного отряда были проведены практические сборы с молодыми лейтенантами. Об этом сообщает пресс-служба Северного регионального управления государственной пограничной службы Украины.
«Вчерашних курсантов после всесторонней подготовки в военных вузах учить теоретически по сути нечему, а вот показать на практике все аспекты и реальную службу на границе, а также обсудить первые результаты офицеров – всегда полезно. Это и вопросы организации пограничной службы и пограничного контроля, вопросы организации качественной работы с подчиненным персоналом, инженерным и тыловым обеспечением охраны границы. Кроме занятий, собрание – это возможность пообщаться как между собой, так и со старшими офицерами регионального управления», – говорится в сообщении.
Служба офицера-пограничника – всегда тернистый и ответственный путь, который, безусловно, базируется именно на институте наставничества, когда во все времена старшие офицеры и учат, и воспитывают свою будущую смену.