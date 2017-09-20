Мы уже не за горами встретим 2018-й, они же встречают 5778-й (ВИДЕО)
«Мы будем встречать 5778-й год от сотворения мира, потому что еврейский календарь берет отсчет именно оттуда. Согласно хронологии Торы, Библии, Бог создал мир ровно столько лет назад», – говорит помощник главного раввина Бердичева Акива Немой.
Рош Ха-Шана – еврейский Новый год – это начало нового, первого в году месяца, что называется тишрей. Это праздник не всегда приходится на какую-то конкретную дату обычного года по привычному нам григорианскому календарю. Потому что еврейский год имеет не равную с григорианским количество дней. У этого народа их на 11 дней меньше.
«Наш Новый год длится 2 дня. В этом году Рош Ха-Шана приходится на четверг-пятницу. В эти дни обязательно каждый еврей должен слушать звук шафара – бараньего рожка. Об этом говорит заповедь Торы. Кроме того, мы читаем особую молитву, ведь это дни, которые несут в себе большую значимость, судьбоносность, когда Бог судит весь мир – свое творение. Каждый год Он заново решает его судьбу. Традиционно на Новый год днем мы идем к водоему, где водится рыба. Там читаем молитвы, в которых говорится, что Бог выбросит все наши грехи в воду. Рыба считается хорошим знаком, потому что ее невозможно сглазить, она под водой, символизирует удачу, является символом размножения. Вместе с тем мы вытряхиваем все карманы, что символизирует очищение от крупинок чего-то плохого. С иврита Рош Ха-Шана переводится как «голова года», – рассказывает Акива Немой.
У еврейского народа Новый год имеет другое значение, чем у христиан. Дети, конечно, ждут этого праздника. И подарки они получат на другие веселые праздники.
«Здесь в праздники Нового года совсем иную окраску. У вас люди просто веселятся от того, что кончился год, а у нас это более ответственный день. Он меньше ассоциируется с подарками, больше с чем-то судьбоносным. Это не один из веселых праздников», – говорит помощник главного раввина.
На Рош Ха-Шана принято желать друг другу счастливого сладкого года и чтобы вас Бог записал в Книгу жизни, дал вам хороший приговор на Новый год.
Среди праздничных блюд на столе обязательно должны быть яблоки с медом, есть которые надо с пожеланием сладкого года. Принято ставить на стол голову рыбы или, как прежде, голову барана.
«Это знак, чтобы мы были в голове, а не в хвосте. Принято также есть гранат как знак того, чтобы у нас было столько добрых дел и заслуг, как зернышек в гранате. Едят еще финики и другие плоды, которые своими названиями ассоциируются с чем-то хорошим. Считается, это нужно для того, чтобы у нас не было врагов, чтобы мы умножались», – говорит Акива Немой.
В эти два праздничных дня Нового года нельзя работать: включать свет, ездить на каком-то транспорте, ничего покупать. Это дни покоя, похожи на субботние. Единственное, что можно делать – готовить еду.
Через две недели после Рош Ха-Шана начнется праздник палаток – суккот, когда в них проводят время в течение 8-ми дней. Новый год же начинает плеяду осенних праздников. За ним идет 10-й судный день Йом-Кипур – день поста, когда подписывается приговор Богом каждому человеку. Это время раскаяния для человека. Затем следует суккот – веселый праздник с музыкой. Завершает осенние праздники в середине октября Симхат-Тора. Это завершения ежегодного цикла чтения Торы. Но в Бердичеве через день отмечают годовщину смерти великого праведника, похороненного в Бердичеве, Леви-Ицхак бар Меир (раввин Леви-Ицхак из Бердичева).