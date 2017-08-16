Мэрия подала апелляцию на решение суда относительно участка в районе житомирского аэропорта
11 га земли в районе житомирского аэродрома, которые отсудила военная прокуратура Житомирского гарнизона, не имеющих отношение к индустриальному парку «Житомир-Восток».
Об этом на заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета сообщил городской голова Сергей Сухомлин, – сообщила 16 августа пресс-служба горсовета.
«В решении хозяйственного суда Житомирской области от 11.07.2017 четко указано, что утверждение прокурора и истцов относительно отсуживания 11 га земли в районе аэропорта не входят в границы индустриального парка «Житомир-Восток». Выше упомянутое судебное решение никоим образом не связано с житомирским индустриальным парком», – отметил Сергей Сухомлин.
В юридическом департаменте также отмечают, что представитель КЭЧ города Житомира в суде Шляпу В.А. непосредственно заинтересована в отмене решения относительно индустриального парка, поскольку сама обращалась с заявлением о выделении земельного участка на этой территории для строительства жилья. В этом ей было отказано.
«Житомирским городским советом уже подано апелляционную жалобу на решение хозяйственного суда Житомирской области от 11.07.2017 относительно земельного участка в районе житомирского аэропорта. Рассмотрение дела назначено на 29 августа 2017 года», – информирует мэрия.
Напомним, в июле 2017 года военная прокуратура Житомирского гарнизона сообщила, что вернула Министерству обороны Украины незаконно изъятые 11 га земель аэродрома в Житомире, а директор юрдепартамента горсовета заверил, что горсовет будет обжаловать решение Хозяйственного суда.
Как сообщал Житомир.info16 августа состоялось очередное заседание исполнительного комитета Житомирского горсовета, на котором не хватило всего одного голоса, чтобы поднять до 3 гривен стоимость проезда в житомирском электротранспорте.