Награждение, споры, принятие решений: как прошло заседание двадцать шестой сессии городского совета (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Сентябрь 29, 2017 | Новости | Комментариев нет|
В Житомире 28 сентября состоялось заседание двадцать шестой сессии городского совета. На повестке дня было рассмотрено около 60 вопросов. В начале заседания зарегистрировалось 33 депутата. Кроме вопросов, которые были на повестке дня, они выделили средства для трех детей, которых 27 сентября на перекрестке возле спорткомплекса «Динамо» сбил Volkswagen, планировали прослушать отчет начальника полиции Михаила Сороки о подготовке к отопительному сезону детских садов. Также на сессии выступил народный депутат Украины Борислав Розенблат.