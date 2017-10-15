Накануне Дня защитника Украины, в Житомирском военном институте имени С.П. Королева состоялся торжественный концерт (ФОТО)
Для организации экспозиции о антитеррористическую операцию на востоке Украины представители городского совета передали вещи погибших в зоне АТО военных-житомирян. Пушанко Александр Николаевич, отец погибшего Героя Артура Пушанка, передал для музея награду сына – орден «За мужество» III степени. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась директор Житомирского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Ольга Юрченко.
«Житомирский военный институт имени С.П. Королева – наша гордость и слава, центр подготовки высококвалифицированных специалистов в области радиотехники, системной инженерии, информационной и кибернетической безопасности. Неоценим ваш вклад в защиту украинской государственности. Низкий вам поклон, искренняя благодарность и наилучшие пожелания семейного счастья, семейного уюта, казацкого здоровья, неисчерпаемой энергии и мира», – сказала Ольга Юрченко.
Руководитель Центра передала военно-патриотического музея военного института боевой флаг, который был привезен из-под Дебальцево.
После поздравительных слов для военных и гостей звучали песни в исполнении образцового хора «Глория» музыкальной школы №1 имени Бориса Лятошинского.
Юные артисты поблагодарили военнослужащим за защиту и мир, а также пожелали добра, любви и согласия всем защитникам.
Также слова благодарности от городского совета и музыкальные поздравления звучали сегодня для наших пограничников Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины и Житомирского пограничного отряда. Свое искусство пограничникам дарили воспитанники и преподаватели музыкальной школы №5.