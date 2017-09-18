Нападение, убийство, ранение: полицейские Житомирской области раскрыли ряд тяжких преступлений
В течение недели полицейские по «горячим следам» раскрыли ряд тяжких преступлений. Нападение молодой женщины на продавщицу, неосторожное обращение с оружием охотника и убийство на почве ревности и злоупотребления алкоголем. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Главного управления Нацполіції Житомирщины Вячеслав Печененко.
«Это разбой в Попельнянском районе, где 21-летняя молодая женщина по непонятным причинам с ножом набросилась на продавщицу магазина, требуя отдать ей деньги. Продавец не растерялась, отобрала опасный предмет из рук нападавшей и та убежала. Полицейские разыскали ее уже по месту жительства. В Барановском районе самопроизвольный выстрел охотника привел к тяжелого ранения его односельчанина. Человек на водоеме с заряженным охотничьим ружьем споткнулся и неожиданно нажал на курок. Огнестрельное ранение получил рыбак, который находился на этом же водоеме. А в Чудновском районе 17 сентября задержан мужчина, который на почве ревности и злоупотребления алкоголем палкой забил свою сожительницу. Мужчине может грозить до 10 лет заключения», – сообщил Печененко.