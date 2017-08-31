Нардеп Борислав Розенблат вручил десяти житомирским педагогам награды от Верховной Рады Украины
Накануне первого сентября в сессионном зале Житомирского горсовета собралось несколько десятков педагогических работников. Пригласили последних не ради наставлений перед началом нового учебного года, а для награждений за особый вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения. Среди благодарностей и денежных вознаграждений от городской власти, отличия от Верховной Рады Украины, которые собственноручно приехал вручить педагогам нардеп Борислав Розенблат.
«Чувства и эмоции переполняют. Очень счастлива, что дождалась этой награды. Я работаю в частной гимназии «Ор Авнер» и в этом году ей исполняется 20 лет. За двадцать лет столько много сделано, а теперь еще больше есть желание работать, вкладывать в детей чувство любви к своей Родине, знания истории Украины, еврейского народа», – говорит учитель истории Житомирской частной гимназии «Ор Авнер» Таисия Кадоб’янська.
Из десяти педагогов, которые получили награды от Верховной Рады и учитель информатики Николай Тарасюк. Именно под его руководством были разработаны учебно-развивающую программу для детей с синдромом Дауна «Разумейко», которая в мае этого года заняла призовое место на международном компьютерном конкурсе в Бухаресте.
«Я получил грамоту и награду от Верховной Рады Украины за подготовку ученика, занявшего третье место в Румынии, в Бухаресте, с компьютерной разработки для детей с особыми образовательными потребностями. Кстати, она уже работает в Украине», – рассказывает учитель информатики Житомирской ООШ № 17 Николай Тарасюк.
На этом, признается Николай, останавливаться не собирается. Впереди новые проекты и множество идей, которые нужно воплотить в жизнь.
«Новый подход к обучению детей, много игровых идей, чтобы детям было интересно, чтобы они бежали на занятия. В прошлом году у нас было много результатов. Мы взяли два Кубка Украины по компьютерным технологиям, выступили на международной арене, еще один ученик хорошо себя презентовал на международном конкурсе, который проводился впервые в Житомире, инициатором которого был Фонд Семьи Розенблат. Мы ищем детей не просто талантливых, а тех, кто готов работать», – делится Николай Тарасюк.
Для того, чтобы педагоги были счастливыми не достаточно добросовестных учеников, должна быть и достойная заработная плата, – уверен нардеп Борислав Розенблат. Поэтому, говорит: народные избранники уже работают над этим.
«Сводный бюджет на 2018 год, то есть местный и государственный будет около 160 млрд грн. Одним из первых законов, который будет приниматься осенью, думаю в сентябре, будет закон об образовании. Он уже готов ко второму чтению, там будет заложена норма, самое главное для вас – это минимальный уровень оплаты труда педагогов, четыре минимальные зарплаты. Будем ожидать увеличения вашей зарплаты минимум на 20-25%. Для того, чтобы вы чувствовали не только заботу государства, прежде всего достойную оплату вашего труда. Потому, что перед вами самое главное – давать детям не только знания, а воспитание», – отметил народный депутат Украины Борислав Розенблат.