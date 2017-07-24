Нардеп Игорь Мосийчук пообещал жителям Левкова решить вопрос движения грузовиков с песком через сельскую дорогу
На центральной площади Левкова, что на Житомирщине, собралось около полусотни крестьян. Люди жалуются: и днем, и ночью под их окнами курсируют сорокатонного грузовика с песком. Говорят: багатовагові машины уже разрушили не только дорогу, но и дома. В доказательство тому потрескавшиеся стены, фундамент и заборы.
«Стены потрескались, лежишь на кровати и все трясется», – жалуется Лариса Иванчук.
«Едут ночью и днем, едет целый поезд этих сорокатонок, нельзя дорогу перейти, дом трясется, все потрескались. Вон, пусть сюда и не ездит», – сетует Анна Грицанюк.
Председатель Левкивского сельского совета Александр Окоча делится: несколько раз вели переговоры с местным предпринимателем, который добывает и вывозит песок сельской дороге. Однако, все безрезультатно.
«На сегодняшний день мы вложили 300 тысяч гривен в дорогу, которой наше общество фактически не пользуется. Только автобус ездит и эти машины. После первых сборов машины эти ходили, мы договорились, чтобы они ходили со скоростью 5 км/час. Он будто начал искать какие-то альтернативные выходы, но как вы видите ничего не изменилось», – рассказывает председатель Левкивского сельского совета Александр Окоча.
Терпение крестьян лопнуло и они обратились к народным избранникам. Помочь последним приехали радикалы: народный депутат Украины Игорь Мосийчук, помощник народного депутата Алексея Ленского – Алексей Оскер и депутаты Житомирского облсовета. Вместе с тем, чтобы защитить свои деловые интересы, прибыл и сам Игорь Хоцкий, на которого собственно люди и жалуются. Предприниматель начал оправдываться, якобы не имеет другого пути для вывоза.
«Другой дороги нет, нет и все», – говорит предприниматель Игорь Хоцкий.
По мнению председателя сельсовета и полицейских – выход есть: установить соответствующие дорожные знаки, которые ограничивают движение весового транспорта и установить в селе пешеходные переходы. Тем более, что комиссия по безопасности дорожного движения уже приняла такое решение еще в марте месяце. Однако не все верят, что даже после этого что-то таки изменится.
«Их установят, а толку? С марта было решение их установить, установили? Чтобы приехал народный депутат? Они завтра установят, а толку?», – возмущается местный житель Николай.
Успокоить как разъяренное общество, так и недовольного предпринимателя берется народный депутат Украины Игорь Мосийчук.
«Мы за бизнес, но не за счет человеческих дворов. Поэтому, любой предприниматель имеет свои расходы учитывать то, чтобы не причинять убытки обществу. За счет людей бизнес в Украине делаться не будет. Это моя принципиальная позиция и позиция Радикальной Партии Олега Ляшко», – отметил народный депутат Украины Игорь Мосийчук.
В конце концов, Игорь Мосийчук поручает депутату облсовета Ильи Смычке лично проконтролировать решение проблемного вопроса.
«Игорь Владимирович Мосийчук поставил задачу: установить знаки, пешеходные переходы, нанести разделительную полосу по городу. Все это будет выполнено в течение недели», – сказал депутат Житомирского областного совета Илья Смычок.
Кроме урегулирования движения грузовиков и установка дорожных знаков, вопрос о возмещении убытков крестьянам за разрушенные дома остается открытым. Отстоять и защитить интересы общины обещает помощник народного депутата Украины Алексея Ленского – Алексей Оскер.
«По инициативе депутата областного совета господина Чернявского, уже принято распоряжение о создании комиссии, которая будет урегулировать подобные конфликты, через закон. Будет встреча с предпринимателем, где я еще раз приеду, от имени крестьян, они озвучили свои требования. Я отхожу от того, что уже совершено, а не от того, что он завтра откажется перевозить и все будет хорошо. Нет, уже есть негатив, который создан людям и за этот негатив нужно людям заплатить. Нужно четко прописать в договоренности требования людей. Не хотят они, чтобы здесь эти машины ездили, они не будут тут ездить. А то он (ред. предприниматель) ждет, что власть отстроит второй мост, то подожди – это же тебе нужно, то відбудуй сам и едь там. А по методам 90-х: пришел, увидел и отжал, то такого не будет», – отметил помощник народного депутата Алексея Ленского Алексей Оскер.