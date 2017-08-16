Насущная потребность или же очередная прихоть: житомирянин просит сделать в Гидропарке как можно больше асфальтированных дорожек
Гидропарк – одно из самых любимых мест для отдыха в Житомире. Именно здесь большинство горожан проводят свой досуг. Кто-то купается, кто-то гуляет и наслаждается местными пейзажами, устраивает велопрогулки. Здесь найдутся развлечения даже для самого требовательного критика.
Но не все так прекрасно, как того хотелось бы: один из местных жителей зарегистрировал на сайте городского совета петицию, в которой просит местную власть сделать в Гидропарке как можно больше асфальтированных дорожек для катания на велосипедах, роликах и т.д.
«Сейчас в Гидропарке заасфальтированы 2-3 дорожки, которых явно не хватает для пешеходов, уже не говоря о велосипедах, роллеров и др.
Прошу восстановить асфальтированное покрытие на дорожке, что вдоль трассы, по дорожке, что идет к футбольной площадке. Выровнять плиты, что лежат на набережной и на центральной дорожке», – говорится в петиции.
Автор петиции Александр Есаула, опубликовал 14 августа, и с момента публикации она набрала три подписи. Но времени еще достаточно, поэтому каждый, кто поддерживает ее, может приобщиться к подписанию.