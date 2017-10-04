На Житомирском исполкоме обсудили плюсы и минусы продления троллейбусной линии на улицу Промышленную
Вопрос внесения изменений в уставный капитал Житомирского ТТУ обсуждали на заседании исполнительного комитета 4 октября. По словам заместителя Житомирского городского головы Дмитрия Ткачука, такие изменения необходимы для того, чтобы трамвайно-троллейбусное управление могло продлить троллейбусный маршрут по улице Промышленной и обеспечить подвоз работников предприятий, которые там расположены.
«На сегодняшний день там работает более 15 предприятий с общим количеством работников свыше 4,5 тысяч. Это только те предприятия, которые юридически зарегистрированы. А еще куча мелких предпринимателей, которые арендуют склады и небольшие площади. То есть, мы говорим о 4,5 тысячи работающего населения. Это плательщики за проезд. И рассматривая вариант расширения коммунальной сети мы остановились именно на этом варианте. По сравнению с рациональными расходами, мы можем расширить сеть и охватить рынок платного пассажира», – сказал Дмитрий Ткачук.
Вопрос целесообразности и гарантий, что предприятия будут пользоваться услугами ТТУ, а не использовать частный подвоз рабочих, поднял член исполкома Руслан Годованый.
«Есть предварительно подписан меморандум о намерениях с компаниями, чтобы не получилось так, что мы себе что-то запланировали, люди ничего не знают, мы построили, а они как своими автобусами возили так и возят. Кто понесет ответственность, если этого не произойдет?», – допытывался Годованый.
«Риски есть всегда. Во-первых, этот процесс идет и сегодня, мы как раз с компаниями будем об этом говорить. Но говоря о пассажире, будет он или не будет, можно посмотреть на маршрутки, которые туда ездят», – убеждал Дмитрий Ткачук.
В конечном итоге члены исполнительного комитета проголосовали за внесение изменений в уставный капитал Житомирского ТТУ. Вместе с тем своим решением исполком поручил заместителю мэра Дмитрию Ткачуку на следующее заседание подготовить расчеты ориентировочного пассажиропотока.
«С вас расчеты, какой может быть заполняемость по этому маршруту в среднем на троллейбус. В сравнении с другими маршрутами», – сказал городской голова Сергей Сухомлин.
Напомним, проезд в электротранспорте вырос до 3 гривен, но житомиряне покупают электронные билеты, чтобы сэкономить.
Как сообщал Житомир.info в Житомирской мэрии собираются дать юридическую оценку последствий судебного иска ЧП «Шеріфф».
Житомир.info