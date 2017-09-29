На Житомирщине будут судить предпринимателей, которые в подпольных цехах незаконно изготавливали алкоголь и сигареты (ФОТО)
Прокуратура Житомирской области обеспечивает надзор за соблюдением законов органами фискальной службы области во время досудебного расследования уголовных производств в сфере незаконного оборота подакцизных товаров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
С начала года под процессуальным руководством прокуратуры области закончено досудебное расследование в пяти уголовных процессах по фактам незаконного изготовления подакцизных товаров путем открытия подпольных цехов и с утвержденными обвинительными актами направлены в суд для рассмотрения по существу.
В частности, прокуратурой области утверждено обвинительное акт в уголовном производстве по факту незаконного изготовления алкогольных напитков частным предпринимателем по ч. 2 ст. 204 УКУ.
«Установлено, что местный предприниматель в специально оборудованных подпольных цехах на территории гаражных кооперативов в г. Житомире и Житомирском районе незаконно изготавливал алкогольные напитки.
Противоправная деятельность была разоблачена и прекращена прокуратурой совместно с фискальной службой. В ходе проведенных санкционированных обысков в подпольных цехах изъято более 24 т фальсифицированных алкогольных напитков и оборудования для их изготовления.
Сейчас обвинительный акт направлено в Богунского районного суда г. Житомира», – говорится в сообщении.
Также закончено досудебное расследование и утверждено обвинительное акт в уголовном производстве по факту незаконного изготовления предпринимателем табачных изделий, за ч. 2 ст. 204 УКУ.
Этот предприниматель предстанет перед судом за то, что наладил подпольный цех в гаражах м. Житомира и незаконно изготавливал нелицензионные товары.
Уголовное производство с обвинительным актом направлено в Королевский районный суд для рассмотрения по существу.
Публичное обвинение в суде будет обеспечивать прокуратура области.