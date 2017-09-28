На Житомирщине будут судить сельского голову, задержанного со взяткой в тысячу долларов
Прокуратурой Житомирской области утвержден обвинительный акт в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды председателем сельского совета, что в Пулинському районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
Как сообщалось ранее, председатель, 54-летняя жительница Пулинського района, получила неправомерную выгоду в размере 26 тыс. грн (эквивалент 1000 долларов США) за содействие в выдаче решения о предоставлении разрешения на изготовление проекта землеустройства относительно выделения в частную собственность участки земли для ведения личного крестьянского хозяйств.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 (Получение неправомерной выгоды служебным собой) УК, которое проводило Главное управление Нацполіції в области, закончено.
Обвинительный акт в уголовном производстве направлено в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу.
Публичное обвинение в суде будет обеспечивать прокуратура Житомирской области.
Справочно: санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.