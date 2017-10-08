На Житомирщине во время пожара в собственном доме погиб 78-летний мужчина
7 октября в 22:19 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном кирпичном жилом доме в поселке Мирополь Романовского района. Об этом спасателям сообщил сосед, который, придя в дом товарища, увидел дым, выходивший из окна одной из комнат. Об этом сообщает ГСЧС в Житомирской области.
Уже на месте происшествия огнеборцы установили, что очаг возгорания находится внутри дома, в одной из жилых комнат, где горят мебель и вещи домашнего обихода на площади 12 кв. м. Во время проведения разведки, на кровати в комнате спасатели обнаружили тело 78-летнего владельца жилья без признаков жизни.
«Бойцы ГСЧС пожар локализовали в 22:50 и в 23:50 – ликвидировали. Огнем уничтожено мебель и отделка стен в комнате. К ликвидации возгорания привлекалось 4 спасателей и 1 единица пожарной техники», – говорится в сообщении.
Предварительная причина пожара – неосторожность во время курения. Сейчас все окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.