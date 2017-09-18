На Житомирщине в результате ДТП погибли трое водителей автомобилей
Роковые дорожно-транспортные происшествия произошли в течение 15 и 16 сентября. Во всех случаях водители не справились с управлением и не смогли удержать транспортные средства на автодорогах. Сейчас полицией начато уголовные производства. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
В пятницу, 15 сентября, около 14:00, на автодороге Народичи – Радча, вблизи с. Грезля Народичского района, водитель автомобиля Volkswagen B5, 32-летний житель района, не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в отделение интенсивной терапии Народицкой больницы, где, не приходя в сознание, умер.
В субботу, 16 сентября, около 07:00 на 55 км автодороги Черняхов – Малин – Термаховка, неподалеку м. Малина, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, 39-летний житель райцентра, на закругленном участке дороги не справился с управлением и съехал в кювет, где произошло столкновение с деревом и опрокидывание автомобиля. В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте происшествия.
Этого же дня около 22:40 водитель автомобиля Opel Vectra, 23-летний житель Бердичевского района, двигаясь по улице м. Бердичева, не справился с управлением, выехал на обочину и совершил столкновение с деревом. В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте происшествия.
Информация о каждом из случаев внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ. Все обстоятельства и причины ДТП сейчас выясняются.