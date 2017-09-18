На Житомирщине в результате ДТП травмы получили водители и пассажирка мотоциклов и велосипедист
Травмы в ДТП получили велосипедист, трое мотоциклистов и пассажирка мотоцикла. В результате четверо участников с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницы, один мотоциклист погиб на месте происшествия. Сейчас продолжается выяснение причин и обстоятельств ДТП. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
В субботу, 16 сентября, около 03:40 в сек. Кривом Попельнянского района водитель мотоцикла МТ-1036, 19-летний житель района, на округлой участке дороги не справился с управлением и столкнулся с металлическими воротами частного домохозяйства.
В результате водитель мотоцикла и его пассажирка, 19-летняя жительница района, получили телесные повреждения разной степени тяжести и были госпитализированы в местную больницу.
В эти же сутки около 14:25 на одной из улиц г. Новограда-Волынского водитель велосипеда, 58-летний местный житель, внезапно выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом ЛАЗ под управлением 61-летнего звягельчанина. В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу.
В воскресенье, 17 сентября, около 00:20, 18-летний житель пгт Корнин Попільняського района, двигаясь на мотоцикле по улице поселка, не справился с управлением и столкнулся с забором. В результате ДТП парень получил травмы и был госпитализирован в районную больницу.
Этого же дня около 23:30 в Лугинском районе, на 185 км автодороги Киев – Ковель, водитель мотоцикла Kinlon, двигаясь в направлении пгт Лугины, совершил маневр обгона автомобиля, двигавшегося впереди, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz под управлением 49-летнего жителя Сербии. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего.
По всем фактам начато уголовные производства. Продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия.