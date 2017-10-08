На Житомирщине за прошедшие сутки пожарные ликвидировали 4 пожара
7 октября в 05:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в деревянном сеновале в сек. Михайловка Любарского района. Об этом спасателей известили сосед, который увидел утром густой дым с крыши. Об этом сообщает ГСЧС в Житомирской области.
«По прибытию дежурного караула пожарных сеновал был охвачен пламенем и горела стена деревянной пристройки. Спасателям удалось обеспечить бесперебойную подачи воды, присоединившись к водоему поблизости. Силами бойцов ГСЧС в 06:30 пожар локализован, а в 08:40 – ликвидирован. В результате происшествия погибших и травмированных не обнаружено. Огонь успел уничтожить сеновал и 5 центнеров грубых кормов. Чрезвычайники не допустили переброски пламени на жилой дом и хлев, расположенные в нескольких метрах от очага возгорания», – говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в электросети. По словам хозяйки здания, ее сын накануне включал в деревянной пристройке радиоприемник. Розетка находилась именно в горящей стене.
Кроме того в течение суток пожарные ликвидировали возгорание летней кухни в с. Глибочок Житомирского района и хозяйственной постройки в пгт Романов. И в с. Среды Емильчинского района спасли от уничтожения пламенем дом. В доме 3 м сарай 5 м
Вследствие последних пожаров погибших и травмированных не обнаружено. Причины пожаров сейчас устанавливают специалисты.