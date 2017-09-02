На Житомирщине отменено заключенный с нарушением закона договор на закупку продуктов для учебных заведений на сумму почти 180 тыс. грн
По иску прокуратуры Житомирской области судом признан недействительным заключенный отделом образования Любарской райгосадминистрации с частным предприятием договор о закупке продуктов питания на сумму почти 180 тыс. грн и прекращены все договорные обязательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
“Речь идет о том, что в феврале 2017 года отделом образования Любарской райгосадминистрации заключен с частным предпринимателем договор на поставку продуктов питания на сумму 178,7 тыс грн для учебных заведений района.
Однако, договор заключен с нарушением требований Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины и Закона Украины «О публичных закупках»”, – говорится в сообщении.
В частности, в договорах не определен предмет закупки, цену за единицу товара и количество продуктов, которые должны закупать, что свидетельствует о нерациональном использовании бюджетных средств.
Принятыми прокуратурой мерами представительского характера отменено договоры, заключенные с нарушением требований законодательства.