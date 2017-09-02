На Житомирщине отменено заключенный с нарушением закона договор на закупку продуктов для учебных заведений на сумму почти 180 тыс. грн

magictr | Сентябрь 2, 2017 | Новости | Комментариев нет

По иску прокуратуры Житомирской области судом признан недействительным заключенный отделом образования Любарской райгосадминистрации с частным предприятием договор о закупке продуктов питания на сумму почти 180 тыс. грн и прекращены все договорные обязательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

“Речь идет о том, что в феврале 2017 года отделом образования Любарской райгосадминистрации заключен с частным предпринимателем договор на поставку продуктов питания на сумму 178,7 тыс грн для учебных заведений района.

Однако, договор заключен с нарушением требований Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины и Закона Украины «О публичных закупках»”, – говорится в сообщении.

В частности, в договорах не определен предмет закупки, цену за единицу товара и количество продуктов, которые должны закупать, что свидетельствует о нерациональном использовании бюджетных средств.

Принятыми прокуратурой мерами представительского характера отменено договоры, заключенные с нарушением требований законодательства.

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