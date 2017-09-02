На Житомирщине пиротехники уничтожили фугасную авиационную бомбу ФАБ-100 и артснаряд времен прошлых войн
Сентябрь 2, 2017 | Новости | Комментариев нет|
1 сентября группа пиротехнических работ Управления ДСНС Житомирщины уничтожила 2 единицы взрывоопасных предметов времен прошлых войн, найденных накануне. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Житомирской области.
Так, на сельскохозяйственном поле вблизи с. Романовка Романовского района во время проведения земляных работ трактор задел и вывернул на поверхность достаточно большой боеприпас. Специалисты ГСЧС идентифицировали находку как фугасную авиационную бомбу калибром 100 кг.
А в с. Березовка Житомирского района во время сбора грибов в лесу местные жители заметили взрывоопасный предмет в зарослях. Находкой оказался артиллерийский снаряд калибром 122 мм. Все боеприпасы времен прошлых войн обезврежены.