На Житомирщине полицейские изъяли наркосодержащие растения у двух жителей области
Жители м. Малина и Радомишльщини хранили растения мака. Обнаруженное было изъято и направлено на экспертное исследование. Начаты соответствующие досудебные расследования. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
“В субботу, 22 июля в г. Малине работники полиции провели санкционированный обыск в домохозяйстве 45-летней жительницы райцентра. Как выяснилось, женщина хранила в доме 20 сухих растений мака”, – говорится в сообщении.
Этого же дня в г. Радомышле у 32-летнего жителя района полицейские изъяли 78 растений снотворного мака, что муж переносил в сумке.
Все обнаруженное было изъято и направлено на экспертные исследования.
Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УКУ. Такие действия наказываются штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.