На Житомирщине полиция задержала трех мужчин и женщину, которые с помощью мотопомпы добывали янтарь (ФОТО)
В Олевском районе работники рейдовой группы полиции задержали группу местных жителей, которые с помощью мотопомпы и принадлежностей пытались добывать янтарь. У них изъяли орудия незаконного промысла. Сейчас начато уголовное производство. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
«В среду, 27 сентября во время оперативно-профилактической отработки территорий, где возможна незаконная добыча янтаря, рейдовая группа, в состав которой вошли работники областного ГУНП и Управления защиты экономики Национальной полиции, вблизи с. Шебедихи обнаружили четверых старателей. Трое мужчин и женщина с помощью мотопомпы размывали грунт для добычи «солнечного камня». Как выяснилось, все они – жители пгт Новых Білокоровичів Олевского района, в возрасте от 24 до 63 лет», – говорится в сообщении.
С места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Олевского отделение полиции изъяли мотопомпу, пожарные рукава, заборник для воды и другое оборудование, с помощью которых бурштиношукачі осуществляли незаконный промысел.
Сейчас начато уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление) и ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются штрафными санкциями, ограничением или лишением свободы сроком до 3 лет.