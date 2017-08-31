На Житомирщине полиция задержала угонщиков транспортных средств
На протяжении прошлых суток до территориальных подразделений полиции обратились двое жителей региона с сообщениями о незаконных завладения их мототранспортом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
В среду, 30 августа, в Житомирский отдел полиции обратился житель областного центра с сообщением о том, что в течение ночи из помещения гаража кто-то похитил его мотоцикл Java и два велосипеда. Сумма ущерба составила более 26 тысяч гривен.
Того же дня с заявлением в полицию Новоград-Волынского района обратился 50-летний житель с. Тальки. Мужчина сообщил, что неизвестный вор в течение нескольких часов похитил его мопед Alpha, оставленный хозяином возле одного из домов.
Информация по указанным фактам внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовных производств полицейские устанавливают личности злоумышленников и места нахождения похищенного транспорта.