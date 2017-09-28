На Житомирщине представители 23 областей принимают участие в XI Всеукраинском слете школьных лесничеств (ФОТО)
Команды из 23 областей Украины принимают участие в ХІ Всеукраинском слете школьных лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.
Благодаря победе Барановского школьного лесничества в прошлогоднем взлете, мероприятие проходит в этом году в Житомире.
Открытие состоялось в среду, 27 сентября, на базе Житомирского национального агроэкологического университета.
Поздравил команды заместитель председателя облгосадминистрации Ярослав Лагута.
«Сегодняшнее событие очень хорошо показывает, каким образом нужно двигаться и выстраивать преемственность в любви к своей работе. Лесная отрасль для всей страны, а для Житомирщины особенно, является ключевой. Она при разных условиях оставалась государствообразующей. Желаю успехов молодым лесоводам и хороших впечатлений на Житомирщине», – отметил Ярослав Лагута.
Участники слета представят достижения своих школьных лесничеств, будут защищать научно-исследовательские работы.
Напомним, развлекательные программы, экскурсии, множество подарков: в Житомире состоится 11-й Всеукраинский слет школьных лесничеств.