На Житомирщине представители 23 областей принимают участие в XI Всеукраинском слете школьных лесничеств (ФОТО)

magictr | Сентябрь 28, 2017 | Новости | Комментариев нет

Команды из 23 областей Украины принимают участие в ХІ Всеукраинском слете школьных лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Благодаря победе Барановского школьного лесничества в прошлогоднем взлете, мероприятие проходит в этом году в Житомире.

Открытие состоялось в среду, 27 сентября, на базе Житомирского национального агроэкологического университета.

Поздравил команды заместитель председателя облгосадминистрации Ярослав Лагута.

«Сегодняшнее событие очень хорошо показывает, каким образом нужно двигаться и выстраивать преемственность в любви к своей работе. Лесная отрасль для всей страны, а для Житомирщины особенно, является ключевой. Она при разных условиях оставалась государствообразующей. Желаю успехов молодым лесоводам и хороших впечатлений на Житомирщине», – отметил Ярослав Лагута.

Участники слета представят достижения своих школьных лесничеств, будут защищать научно-исследовательские работы.

Напомним, развлекательные программы, экскурсии, множество подарков: в Житомире состоится 11-й Всеукраинский слет школьных лесничеств.

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